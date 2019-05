Gazzetta, Monti a CN24: "De Rossi-Napoli? De Laurentiis inelegante, parla di tutto e di tutti. Gli altri non si permetterebbero"

Gianluca Monti, de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda sul canale 296 del Digitale Terrestre Campania. Ecco quanto dichiarato:

“L’anno prossimo vedremo un Ancelotti più malleabile per il sistema di gioco, ma non credo ad un Napoli molto diverso. Quanto alla società, Ancelotti ha capito dove è sbarcato, può incidere relativamente.

Ilicic? Giocatori che conoscono il campionato italiano è importante, ma per caratteristiche rappresenta un’eccezione.

Una punta oltre Milik serve. Uno alla Quagliarella o Immobile. Mi sembra strano leggere il nome di Lozano che costringerebbe a cambiare il sistema di gioco.

Castagne-Malcuit sulle fasce? Castagne buon giocatore, può giocare a destra e sinistra e il Napoli non spenderà cifre esorbitanti.

I faretti rubati sono semplice inciviltà, nessun segnale a De Laurentiis.

Allegri e Agnelli perfetti in conferenza stampa dopo lo strappo del giorno prima. A Napoli il presidente parla ancora dell’allenatore precedente. C’è ancora gap tra le due società.

De Laurentiis? E’ poco elegante che lui parli di tutti e di tutto, cosa che non si permettono di fare con lui. Parla del sindaco di Firenze, parla dell’assessore, parla di allenatori di altre società, parla della Roma… Lui si sente in diritto ed in dovere di parlare di tutto e di tutti”.