Gazzetta, Monti a CN24: "Con Garcia si può migliorare, è in discussione ogni giorno"

Gianluca Monti parla a La Gazzetta dello Sport a CalcioNapoli24 Live in diretta su CN24 TV:

"Le cose stanno andando in fase alterni nel Napoli e per questo motivo c'è stata una presenza di De Laurentiis. Ogni presidente ha pregi e difetti, ADL ha in questo momento deciso di commisionare Garcia che è stata una sua scelta orgogliosa. Ha puntato forte su di lui. C'è ora tutta una seria di difficoltà interna ed esterne, questa è una situazione d'emergenza visto che ogni giorno è messa in discussione la presenza di Garcia. Con il francese si può migliorare ma non è un problema di sistema di gioco".

Â