Gazzetta, Malfitano: "Parole di Marotta un assist per ADL, per Icardi pronto ingaggio da top e bonus scudetto"

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva. Ecco quanto riportato da Sportevai:

"De Laurentiis è un genio e sa trovare le motivazioni giuste per chiunque: in questo caso, la sua attività cinematografica potrebbe essere un richiamo per la signora wanda Icardi. Le parole di Marotta sono un assist per De Laurentiis, che nei suoi 15 anni di attività calcistica ne ha capito benissimo le strategie: è in una sorta di attesa che anche Mauro Icardi si decida a mollare un po' la priorità Juventus, Il Napoli e Ancelotti potrebbero restituire a Icardi quell'entusiasmo che ha perso nello scorso inverno. DeLaurentiis ha la volontà di garantire al giocatore un ingaggio da top, da 8 milioni all'anno con un bonus milionario in caso di scudetto".