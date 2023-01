Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Tele A durante Fuorigioco:

“Il Napoli è in testa alla classifica, è la squadra più forte del campionato e può vincere lo Scudetto. La Juventus non ha per niente un grande attacco. Vlahovic non c’è, Kean non mi piace affatto, l’unico è Milik che da solo non può dar fastidio alla difesa del Napoli”.