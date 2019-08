Gazzetta, Malfitano: "L'arrivo di Lozano sblocca la cessione di Verdi! Llorente bloccato da Giuntoli, Icardi resta un sogno"

Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ancelotti ha messo James in cima alla propria lista, mentre De Laurentiis lo considera un giocatore troppo discontinuo. C'è questa diversità di vedute, ma credo che alla fine il presidente avrà la maglio, a meno che il Real non accetti di cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli ora si proietterà su un attaccante. Llorente è già stato bloccato da Giuntoli, mentre Icardi è un sogno. De Laurentiis spera ancora di strappare il sì dell'argentino. Verdi? Credo proprio che l'affare Lozano sblocchi la cessione di Verdi. Con il Torino è stato già raggiunto un accordo abbastanza sicuro: 10 milioni subito con obbligo di riscatto per altri 10 nella prossima estate, oppure 10 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Credo che Verdi sarà presto un giocatore del Torino".