Gazzetta, Malfitano: "Gattuso cervellotico, ha gestito male vigilia e gara con cambi da armata Brancaleone! Koulibaly vuole andare via"

Ultimissime notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport:

"La Champions doveva essere la carta del Napoli e rifacendomi alla prestazione di ieri il Napoli è stato fallimentare. Se tu parti con degli investimenti importanti, soprattutto elevando il monte ingaggi e dicendo pubblicamente che questa era una squadra competitiva per Champions e alta classifica, un po' tutti ci siamo ritrovati in quelle parole di agosto. La partita di ieri sera era un evento: che non mi si venga a parlare di tensioni. C'è gente di 30 anni che gioca nelle Nazionali e ha esperienza di calcio, non si sono sentiti tesi quando hanno firmato contratti di 4-5 milioni di euro e ieri non hanno fatto mezzo tiro in porta. Da più parti si dice che Koulibaly voglia andare via: che vada, che lo cedano! Certo, non si potranno avere 80-100 milioni ma almeno 50. Il Koulibaly vero ormai sono 2-3 anni che non lo vediamo più, dall'ultimo anno di Sarri. Poi di lui si sono perse le tracce. Anche lui è responsabile di questo fallimento. E spiace dirlo, il Napoli vero si è visto solo negli ultimi mesi. Nella partita più importante della stagione si è tenuto fuori Demme, non ci si accorge della sofferenza di Bakayoko e si è tenuto fuori Politano, il giocatore più in forma del momento. Gattuso allenatore cervellotico: non ha gestito bene i momenti della vigilia e della partita. Buttare dentro un'accozzaglia di giocatori dopo l'1-1 è parsa una cosa da armata Brancaleone senza equilibrio, coraggio e organizzazione".