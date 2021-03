Gazzetta, Malfitano: "De Laurentiis colpito dalle parole di Gattuso, pensava che la squadra non lo seguisse più"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport.

"Gattuso riabilitato agli occhi della piazza e di De Laurentiis? A prescindere da ogni cosa tutto nasce dai risultati: se li fai sei un bravo allenatore, se non li fai non lo sei. Allegri ieri è stato semplice e chiaro. Alcune critiche comunque sono un po' da voltastomaco. A un certo punto l'ambiente tutto - De Laurentiis compreso - ha avuto l'impressione che la squadra non seguisse più il tecnico e avrebbe mandato via Gattuso se avesse avuto il sì di uno degli allenatori interpellati. Probabilmente De Laurentiis è rimasto colpito non piacevolmente da alcune dichiarazioni del tecnico. Tutte le italiane si scannano per arrivare in Europa però poi iniziano le lamentele quando partono le fasi a girone. E allora cosa si partecipa a fare?".