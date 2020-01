Gazzetta, Malfitano a CN24: "Mi fa tristezza tutto questo, dobbiamo commentare una prestazione che altri tempi avremmo definito mediocre. Fiorentina? Sarà una gara arrabbiata"

Ultime calcio Napoli - Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Mi fa tristezza tutto questo, dobbiamo commentare una prestazione che altri tempi avremmo definito mediocre. Faccio fatica a vedere passi in avanti. Soprattutto quando una squadra vince per i due rigori. Il portiere del Perugia noon ha fatto nessuna parata, il Napoli non ha ancora convinto e c'è ancora tanto da fare. Si cercherà di far rendere il fallimento meno pesante, poi se si dovesse arrivare in Champions allora saremo tutti contenti. L'obiettivo almeno deve essere l'Europa League. L'unico che conosco e mi ha impressionato è Amrabat. Il Napoli ha acquistato tre giocatori al momento, ma la Juventus ha preso Kulusevski che è calciatore di valore. La Lazio di Lotito continuerà a sorprendere e lo farà anche la Roma che avrà tanto denaro fresco da investire visto il passaggio al nuovo gruppo presidenziale. Il Napoli ha la necessità di mettersi al livello di queste squadre. Tra le prime 4 puoi anche tralasciare la coppa Italia, ma essendo fuori ora, devi fare in modo che possa essere un'opportunità per l'Europa. Con la Lazio vanno schierati i migliori, non sarà una gara semplice. Fiorentina? Sabato sera sarà una partita arrabbiata".