Gazzetta, Laudisa: "Non mi hanno mai esaltato tutti quei grandi nomi accostati al Napoli, ne arriverà uno solo"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Laudisa: “La prima scelta di Icardi è l’Inter, ha determinazione e lo sta dimostrando, ma il suo futuro dipende dalle scelte di Dybala. Se dovesse andare allo United, le speranze di Icardi affievoliscono in maniera definitiva. L’attenzione di Icardi per la Roma è scomparsa sul nascere: l’argentino vuole l’Inter e in alternativa la Juve, altre strade non le vede. Non mi hanno mai esaltato tutti quei grandi nomi accostati al Napoli, ne arriverà uno solo anche perché poi Ancelotti deve anche farli giocare e non credo affatto che il club voglia smobilitare. Per vedere la luce, bisognerà aspettare dopo ferragosto. Sono curioso di capire dove andrà a giocare Higuain”.