Gazzetta, Laudisa: "Hamsik disse sì al Milan, poi la voglia di Napoli prevalse su tutto. Insigne è in una situazione simile"

Calciomercato Napoli - Carlo Laudisa è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Per un momento Hamsik stava andando al Milan, lui disse anche sì ai rossoneri. Noi riuscimmo a dare la notizia, poi però la voglia di restare a Napoli di Hamsik è stata più forte ed è rimasto il più a lungo possibile. Spesso durante le trattative di mercato accadono tanti avvenimenti che fanno cambiare visione da un momento all’altro. Lo stesso vale per Insigne, che avrà sicuramente delle distrazioni. Capiremo se sceglierà la bandiera o una nuova esperienza".