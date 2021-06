Gazzetta, Laudisa: "Emerson Palmieri l'obiettivo, non sarà facile trattare col Chelsea. Da valutare il rinnovo di Insigne"

Calciomercato Napoli - Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli dovrà capire quale sarà il futuro di Insigne anche in base a quello che succederà riguardo il tetto ingaggi. Emerson Palmieri è l’obiettivo per la sinistra di Napoli, Inter e Milan, ma non è facile trattare con Marina del Chelsea nonostante sia in scadenza 2022”.