Mediaset, Landoni: "Il Real Madrid aspetta il Napoli entro la settimana per James. L'Atletico deve prima vendere Correa e Vitolo, poi può prendere il colombiano"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Landoni, giornalista di Mediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Qui a Dimaro già vedo allenamenti da clima campionato. Tonelli deve lasciare il campo per problemini fisici, c'è stato anche un momento di apprensione per un intervento su Mario Rui. Manolas-Koulibaly? Tra le coppie più forti del mondo, la Juve ha Chiellini-De Ligt, ma l'olandese ha dimostrato di essere forte nell'Ajax e nel campionato olandese. Ho incontrato Davids recentemente e mi ha detto che il campionato italiano è totalmente differente da quello olandese. Koulibaly lo conosciamo tutti, ci sono tanti club di altissimo livello che lo seguono. Insieme a Manolas comporrà una coppia esperta e forte. Corsa scudetto? Sarri veniva a Dimaro per quasi un mese e si apprendevano i suoi schemi, ma alla Juventus c'è solo una settimana di tempo per allenarsi alla Continassa e i bianconeri potrebbero lasciare qualcosa all'inizio del campionato. La maglia numero 10? Io la rimetterei in circolazione, mi farebbe rivedere l'immagine di Maradona. James? Si è inserito l'Atletico Madrid che si sta affidando a Jorge Mendes con il quale si è legato dopo l'operazione Joao Felix. E' una partita a scacchi. Il Napoli ha fatto le sue mosse ed oltre una certa cifra non va, il Real Madrid ha fatto sapere che c'è anche l'Atletico Madrid che è disposto a pagare di più ed in un'unica tranche. L'Atletico prenderà i 120 milioni della clausola rescissoria di Griezmann, ma è vero che ha speso 126 milioni per Joao Felix ed ha bisogno di liquidità. Devono uscire due giocatori dall'Atletico e saranno Correa e Vitolo e finchè non si vendono non possono arrivare a James. Il tempo è un alleato del Napoli per cui mi risulta che da Madrid, entro la settimana, aspettano un segnale da parte del Napoli".