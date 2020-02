Gazzetta, Garlando: "Per l'Inter sarà un'impresa venire al San Paolo e battere il Napoli con due goal di scarto"

Ultimissime calcio Napoli - Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Questo Napoli fa venire tanta rabbia ai tifosi. Una squadra che batte Inter, Juve e Lazio in Italia non esiste. La stagione è stata arricchita dall'accanimento e dal farsi male da soli. Gattuso può ancora trovare delle motivazioni in quest'annata disgraziata. I limiti della squadra non sono tecnici, Gattuso dovrà ripartire dalla testa dei ragazzi. Se non c'è un'idea di gruppo e condivisa non si va da nessuna parte. Per l'Inter sarebbe un'impresa venire al San Paolo e battere con due goal di scarto il Napoli".