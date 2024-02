Gazzetta di Modena, Seghedoni a CN24: “Esonero Dionisi arrivato in ritardo. Bigica? Non escludo Ballardini dopo il Napoli”

Paolo Seghedoni, giornalista della Gazzetta di Modena, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv in vista della gara di domani pomeriggio tra Sassuolo e Napoli.

Ecco le dichiarazioni del giornalista Paolo Seghedoni a CalcioNapoli24 Tv:

"La classifica non è mai stata buona per il Sassuolo al netto di quelle due vittorie con Juve ed Inter. Senza quei 6 punti, la squadra sarebbe un gradino al di sopra della salernitana. Dionisi non ha saputo dare la svolta necessaria, una svolta che non è arrivata neanche dal mercato. Qui la società ha delle responsabilità, serviva un centrale pronto ed invece è arrivato Kumbulla che non gioca da aprile scorso. Qualche errore di programmazione è stato fatto.

Credo che l'esonero di Dionisi sia arrivato in ritardo anche perché le scorse settimane era stato contattato Nicola che poi è andato ad Empoli. Bigica, da comunicato societario, dovrebbe essere momentaneo sulla panchina. Resta in piede l'idea Ballardini anche se Bigica è molto stimato in società".