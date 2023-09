Gazzetta, D'Angelo: "Natan al posto di Kim? Probabilmente è anche giusto provare a cercare talenti semisconosciuti"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Vincenzo D’Angelo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Natan al posto di Kim? Probabilmente è anche giusto provare a cercare talenti semisconosciuti, il Napoli ci è già riuscito in passato, ma dovrebbero essere pronti per sostituire uno dei migliori difensori del campionato. Al Napoli è come se mancasse qualcosa, non si è cautelato a sufficienza e Kim soddisfava club e allenatore: ha fatto la differenza sin da subito.

Natan in campo col Genoa? Mi auguro di si, al di là della lingua e della questione di giocare a certi livelli, bisogna farsi trovare pronti dopo un mese abbondante di lavoro in azzurro. Può essere un rischio da correre, però”