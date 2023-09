Gazzetta, D'Angelo: "Il Braga è meno quotato di quanto sia, è una squadra fastidiosa e che può essere insidiosa se il Napoli..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Vincenzo D’Angelo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli fino all’8 ottobre avrà una serie di partite tra Serie A e Champions League e soltanto dopo si potranno fare una serie di valutazioni. Ci si aspetta una squadra più brillante e che soprattutto duri di più, contro la Lazio non ci nascondiamo: l’ultima mezz’ora ha mostrato degli azzurri molto indietro e con degli equilibri da ritrovare, una squadra che non sembrava avere filtro. Il Braga è meno quotato di quanto sia, è una squadra fastidiosa e che può essere insidiosa se il Napoli non avrà la condizione psicofisica ideale”