Gazzetta, D'Angelo: "Garcia un po' nervoso, ma serve fare risultato: il Napoli ha in mano il proprio destino"

Vincenzo D'Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Garcia un po' nervoso in conferenza stampa. Simeone in campo è una soluzione plausibile, visto l'avversario e il fatto che sia un ex oltre ad essere un grande centravanti. Un giocatore da 15-20 gol a stagione se messo in condizione di giocare con continuità. Ha una media gol impressionante a Napoli rispetto ai minuti giocati. Un allenatore sa che con Simeone in panchina hai qualcuno che sappia cambiare il match subito. Questo è il momento chiave, soprattutto in Europa: fare doppio risultato pieno con l'Union Berlino, consentirebbe di raggiungere la qualificazione, obiettivo minimo della stagione europea. Il Napoli ha in mano il proprio destino".