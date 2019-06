Gazzetta, D'Angelo a CN24: "Ceballos perfetto per il Napoli, Verdi deve ritrovare se stesso"

Vincenzo D'Angelo, giornalista Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sono tanti i calciatori che porterei a Napoli, ma uno su tutti è Dani Ceballos. Risolverebbe i problemi del Napoli per tanti anni ancora. Verdi deve ritrovare se stesso, ci si aspettava troppo da questo calciatore. Speriamo che Meret faccia un Europeo Under 21 alla grande".