Gazzetta, Cieri a CN24: "Lazio? Scelte obbligate contro il Napoli, Immobile ora tiene tantissimo al record di Higuain"

Ultime calcio Napoli - Stefano Cieri, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La Lazio contro il Napoli? Non dovrebbero esserci grossi cambi di formazioni, le scelte sono obbligate: Patric, Luiz Felipe e Acerbi in difesa, a centrocampo Lazzari e Jony con Milinkovic, Parolo e Luis Alberto al centro, mentre in attacco ci saranno Correa e Immobile. Alternative non ce ne sono tante, Inzaghi potrebbe far ruotare Marusic e Lukaku sugli esterni, ma le scelte dovrebbero essere queste. Per Immobile può diventare una giornata storica, può consolidare la vittoria della classifica cannonieri e la Scarpa d’Oro: nelle ultime giornate può capitare qualche segnatura multipla, con uno-due gol entrerebbe nella storia e questo record sarebbe importantissimo. All’inizio non ci teneva, teneva molto di più alla Scarpa d’Oro: però adesso che sei ad un passo dal record, magari sono cose che potresti rimpiangere in futuro. Inzaghi e la Lazio tengono al secondo posto, anche per una questione economica: i premi sono inferiori se termini al terzo o al quarto posto. La Lazio vorrà vincere e poi aspetterà il risultato tra Atalanta e Inter. Quando il campionato è stato interrotto la Lazio era in ottime condizioni, era ad un punto dalla Juventus: al momento dell’interruzione c’erano 21 risultati utili consecutivi, mentre la Juventus qualche problemino ce l’aveva e ce l’ha avuto anche dopo, nonostante la Lazio fosse anche senza coppe. Senza stop forse la Lazio avrebbe avuto maggiori chance di giocarsi la vittoria dello scudetto: venuti meno Lulic e Lucas Leiva, sono venuti meno degli equilibri che hanno portato anche qualche gol subito in più”