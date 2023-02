Gazzetta, Barigelli: "Questo è lo scudetto del gruppo, nessuno come il Napoli. Spalletti? A lui vanno i meriti più grandi"

Stefano Barigelli, direttore della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“I numeri dicono Napoli, ma anche il modo con cui gioca dall'inizio del campionato. Questo distacco non c'è mai stato nella storia, vediamo cosa accadrà anche in Europa. Kvaratskhelia e Kim, quando è partito Koulibaly pensavamo potesse essere difficile da sostituirlo, ma il coreano l'ha fatto alla grande. Così come con l'arrivo del georgiano. I primi due scudetti erano di Maradona, questo è di un gruppo di lavoro, collettivo, difficile da attribuire le percentuali di merito. Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro, anche se a Roma e Milano aveva faticato: un allenatore che è stato capace di rinnovarsi, moderno. Un calcio, quello azzurro, che potrebbe stare nelle prime posizioni della Premier".