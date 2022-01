Gavillucci: "Juve-Napoli? C'era un rigore a testa! Sul gol dei bianconeri c'era fallo di Bernardeschi su Demme"

Claudio Gavillucci, ex arbitro di Serie A, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss:

"Napoli è una delle città più bele d'Italia se non del mondo.

Sozza è un arbitro giovane ma molto bravo. Se avesse ammonito Chiesa alla fine dellla partita sarebbe stato perfetto.

Ha dimostrato di poter arbitrare i big math al di là di alcuni episodi controversi. C'è calcio di rigore per la Juve per fallo di mano di Mertens perchè aumenta il volume del suo corpo cercando di mantenere lontano Morata, ma non è un gesto che giustifica l'allargare il braccio.

Sul gol della Juventus, c'è da dire che Sozza ha lasciato correre un po' troppo. Secondo me è fallo di Bernardeschi su Demme, indipendentemente dal tocco con la mano del bianconero che è interpretabile. Non era un intervento da VAR ma era fallo e sarebbe stato meglio fischiarlo.

Su Di Lorenzo c'è calcio di rigore per fallo di De Ligt perchè questi contatti sono stati sempre fischiati. Per me non andrebbero fischiati certi interventi, ma per omogeneità andava fischiato.

Nell'arbitraggio non esistono fenomeni e conta tantissimo l'esperienza".