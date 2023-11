Gautieri: “Garcia? Buon allenatore, è stato troppo attaccato perché non ben voluto“

Carmine Gautieri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cusanonews7: "Penso che la gestione Garcia dopo l’anno di Spalletti, mostra come il francese non sia mai stato amato. Non è stato ben voluto, al netto di una squadra che non sta giocando bene, ma gli stessi giocatori non stanno rendendo così come l’anno scorso. Fare come la stagione dello scudetto sarebbe stato più difficile per chiunque, ma penso che il Garcia uomo sia stato troppo attaccato perché non ben voluto. Io continuo a pensare ancora che sia un buon allenatore”.

Se fosse stato lasciato sereno forse avremmo visto un Napoli diverso? “Questo non lo so, ma penso che quando una squadra vince uno scudetto lo fa grazie a un lavoro sinergico. L’anno scorso il Napoli aveva mostrato una crescita pazzesca che ha dato modo la squadra di poter mettere le mani sullo scudetto. Questa cosa che non si è vista con Garcia, le critiche sono arrivate alle prime difficoltà. Contro l’Empoli è arrivata una contestazione che non condivido, al netto della sconfitta contro l’Empoli. Un uomo e allenatore deve essere sempre rispettato, ci ha messo sicuramente il massimo, doveva essere aiutato di più, specie quando ti trovi in una piazza importante come quella napoletana”.