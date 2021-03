Gaudino: "In Germania si parla tanto di un interesse del Bayern per Koulibaly. Che ricordo il gol al San Paolo in finale di Coppa UEFA"

Napoli calcio - Maurizio Gaudino, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Bayern Monaco lavora molto per rinforzare la fase difensiva in vista dell’addio di Alaba e della possibile partenza di Boateng. Per questo motivo hanno già preso Upamecano ed i giornali parlano in maniera sempre più insistente di un interessamento per Kalidou Koulibaly. Finale di Coppa UEFA con il Napoli? Non me lo ricordate sempre (ride, ndr). Era come la Champions League oggi, ci giocavano tutte squadre fortissime e di alto profilo. Non dimenticherò mai il gol fatto su punizione al Napoli. Era un onore per me giocare contro gli azzurri. Io li ho solo spaventati, poi Careca e Maradona ci hanno pensato loro a regalare al vittoria al Napoli”.