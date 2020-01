Gattuso ieri in conferenza: "Tre motivi per scegliere Napoli? Chiedo voglia, impegno e senso di appartenenza! Siamo privilegiati" [VIDEO]

Gennaro Gattuso, allenatore della SSC Napoli, ha parlato in conferenza stampa nella giornata di ieri alla vigilia di LazioNapoli, ecco un estratto interessante:

3 motivi per scegliere il Napoli? "Bella domanda. Innanzitutto... Amare quello che si fa, è il lavoro più bello al mondo e gratificante: lavoro con tanti soldi, con sacrifici ma se riesci a fare le cose bene siamo dei privilegiati. Non bisogna dimenticarlo. La mattina quando ci svegliamo bisogna baciare per terra per la fortuna che abbiamo avuto. Dopo migliorarsi e lavorare. Chiedo ai miei calciatori di non accontentarsi mai, bisogna far fatica perché oggi non si può lasciare nulla al caso. Bisogna venire al campo con voglia, chiedo grandissimo impegno. Accetto qualche mancanza, errore nella sera prima magari, ma poi al campo bisogna pedalare, avere rispetto dei compagni e delle persone che lavorano, lavorare per rispetto di chi è lì. Chiedo grandissimo impegno, voglia e senso di appartenenza".