Gattuso sul ritiro: "Decisione della squadra, siamo in confusione e non abbiamo reagito"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina al San Paolo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Ho parlato con la squadra e hanno deciso di andare in ritiro questa sera. Decisione loro, ero straconvinto di poter fare una grande partita, ma è venuta fuori una prestazione imbarazzante e io sono il primo repsonsabile. Squadra in confusione e piatta. Abbiamo fatto il solletico, grande confusione, con mancanza di veleno e voglia. La squadra non ha reagito e non ha fatto nulla per mettere in difficoltà gli avversari. Difficile dare spiegazioni"