Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione.

"Il regista? Va bene quello che ho. Quando volete parlare di mercato non chiedetemelo. Non vi risponderò. Parlare di altri giocatori è una mancanza di rispetto per i miei calciatori. Dovete chiederlo a Giuntoli e De Laurentiis".