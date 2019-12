Gattuso sul Barcellona: "Affrontiamo grandi campioni, ma non abbiamo paura"

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"Barcellona? Grandi campioni, ho sentito dire che non abbiamo nulla da perdere ma quando si gioca poi brucia sempre. Avremo il tempo di arrivarci nel migliore dei modi, paura non ce n'è e ce la giochiamo con la consapevolezza di affrontare una big. Gli auguri ai tifosi? Buon Natale, buone feste e speriamo che il 2020 sia un anno migliore degli ultimi tre-quattro mesi passati dal Napoli. Spero di rivedere il San Paolo pieno, è qualcosa di bello ed è un valore aggiunto per la squadra. Abbiamo il dovere di riaccendere l'entusiasmo".