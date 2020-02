Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Infortunati? Fabian Ruiz non si allena da quattro giorni, Demme partirà da solo perché ha l'influenza e non vogliamo rischiar nulla, vedremo domani. Koulibaly non è al 100% mentre Maksimovic sì. Mertens ha fatto buoni lavori, sarà dei nostri. Allan ha lavorato negli ultimi due giorni molto bene ed è stato convocato".