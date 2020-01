Gattuso su Mertens: "Ha un edema, distrazione degli adduttori! Ecco perchè l'abbiamo mandato in Belgio"

Notizie Calcio Napoli - Oggi alle ore 12,30 ci sarà la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, L'allenatore del Napoli risponderà alle domande dei giornalisti in vista della partita casalinga contro l'Inter. Ecco un estratto dalla conferenza del tecnico azzurro:

"Mertens volato in Belgio? In questa settimana ha fatto tre giorni senza toccare palla, aveva fastidi. Ha lavorato a livello aerobico. Ha fatto una risonanza: ha un edema, distrazione degli adduttori. L'abbiamo mandato a casa per farsi manipolare dai suoi uomini di fiducia, tornerà mercoledì sera".