Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per presentare la sfida con il Barcellona. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Lozano non considerato? Sto facendo delle scelte, si deve far trovare pronto. Non è l'unico che non gioca. Deve lavorare e farsi trovare pronto. Oggi faccio delle scelte, cerco altre caratteristiche, per questo non sta trovando spazio".