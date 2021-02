Gattuso: "E' pazzesco ciò che ha fatto il Granada, si fermava ogni tre minuti! Non scocciate la squadra, rompete le palle a me. Su Ghoulam e Mertens..."

Ultimissime calcio Napoli – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita di Europa League contro il Granada. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Anche oggi abbiamo preso un gol assurdo, in tre contro uno. Poi non ricordo altre azioni loro. Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto e rammaricati, anche con dieci giocatori abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più. In questi tre giorni ne ho viste di tutte e di più. Chi ci rappresenta deve farsi sentire. Se una italiana avesse fatto quello che ha fatto oggi il Granada saremmo finiti su tutte le prime pagine. E' stato pazzesco. Non si può star fermo ogni volta tre minuti. Dobbiamo avere più gente disponibile e recuperare le energie, anche oggi abbiamo speso tanto e tra due giorni abbiamo un'altra partita. Bisogna continuare ed aspettare quelli che arriveranno e ci daranno una mano.

La squadra deve stare tranquillo: la gente deve rompere le scatole solo al sottoscritto. Faccio io le scelte e sono il primo responsabile. E' una maglia pesante e ci giochiamo qualcosa di importante. Sono tanti mesi che non lavoriamo più sul campo perché si gioca praticamente ogni tre giorni ma dobbiamo dare tutto. Filotto in campionato? Se non ci deprimiamo sì. Ci mancano 16 partite e ci sono tanti punti a disposizione ma non dobbiamo deprimerci. Dobbiamo diventare una squadra che sa quel che vuole. Tanti concetti li stiamo sbagliando ma ci sta se vuoi partire dal basso e giocare di reparto, ogni tanto sono cose che devi rinfrescare. Ghoulam se gioca così può essere un rinforzo, ci ha messo qualità ed impegno. Ora abbiamo bisogno di tutti.

Mertens sta meglio dell'ultima partita, aveva quindici minuti ma ha giocato una mezz'ora. Sta molto meglio da quando è andato via. Osimhen? Non dipende da noi, ha perso i sensi e dipende dal protocollo della Federazione su cose del genere. Non so se sarà disponibile domenica".