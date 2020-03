Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria casalinga contro il Torino per 2-1 al San Paolo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Non dobbiamo andare solo sotto la curva, bisogna fare il giro di tutto lo stadio: penso che questa sia la cosa più importante. In questo momento i tifosi ci hanno dato un qualcosa per vincere la partita".