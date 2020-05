Gattuso-Perugia, il retroscena di Durante: "Gaucci perse Rino perchè pensava di riportare Maradona in Italia"

Ultime notizie calcio. Sabatino Durante, agente Fifa perugino, nella primavera del ‘97, quando il giovane Gattuso mollò il Perugia e volò in Scozia, era il consulente del presidente Gaucci. Ecco alcuni retroscena raccontati ai microfoni de Il Mattino:

"Molti anni prima mi avrebbe voluto come direttore generale del club, ma avremmo litigato se fossi diventato un suo dipendente. Meglio consigliere. E un giorno appunto gli consigliai di fare in fretta per Gattuso, che aveva intanto vinto lo scudetto con la Primavera ed esordito in prima squadra. Rino non aveva il contratto e sapevo che c’erano squadre straniere che gli ronzavano intorno. Gaucci si fidò di un dirigente federale, che però non conosceva il regolamento della Fifa e non sapeva che il giocatore poteva svincolarsi. E poi il presidente pensava a Maradona: voleva riportarlo in Italia e farlo giocare a Perugia. Rino andò ai Rangers e per me fu un grande dispiacere".

Sul rapporto con il napoletano Riccio, diventato poi il suo vice.

«Due fratelli, sempre insieme, anche nelle serate alla birreria Bratislava di Paolino Rinaldi. Una volta beccai Rino fuori orario nel locale ma non lo feci multare: era un ragazzo dal cuore d’oro e non lo avrebbe meritato»

Durante,che il 22 dicembre del ‘96 era a Bologna per il debutto di Gattuso in serie A.

«Ci trovammo a corto di terzini, lui giocò sulla fascia marcando benissimo Kolyvanov. Diventò il pupillo di Rapajc, che chiedeva a Rino di andare di nascosto a comprargli sigarette e patatine. Lo perdemmo proprio sul più bello: ma Gaucci pensava a Maradona...».