Gattuso a DAZN: "Nel secondo tempo non siamo scesi in campo, c'è andata bene che abbiamo pareggiato! Oggi poco attenti, su Milik e Lozano..."

Ai microfoni di DAZN, nel post-partita di Bologna-Napoli 1-1, è intervenuto l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il Bologna ha fatto molto meglio di noi, nel secondo tempo non siamo scesi in campo. La sensazione è che abbiamo giocato al di sotto rispetto alle ultime 7-8 partite e non va bene.

Non mi interessa quando sento dire che non abbiamo stimoli, abbiamo il Barcellona tra 20 giorni e dobbiamo arrivarci pronti. Oggi ho visto una squadra non attenta, che ha concesso tanto e che non ha giocato da squadra.

Il pareggio? Ci è andata bene. Nel secondo tempo ho visto la squadra di 4-5 mesi fa, ogni volta che il Bologna scendeva pensavo che avrebbero potuto metterci in pericolo.

La squadra non ha fatto bene, complimenti al Bologna che assomiglia a Mihajlovic. Noi sapevamo che squadra erano, dovevamo giocare una partita vera e nel secondo tempo non è stato così.

Mihajlovic è più cazzuto di me, io abbaio ma mordo poco: forse lui morde di più e lascia il segno.

Milik non aveva il veleno che cerco? Penso sia stato un problema di squadra, Arek ha fatto ciò che doveva fare e tutta la squadra ha fatto fatica. Non siamo stati bravi nel fargli arrivare più palloni, è stato un problema di tutta la squadra.

Lozano e Politano? Hirving è diverso da Insigne, ha grande velocità e ha fatto ciò che doveva fare. Nel primo tempo non m’è dispiaciuta la squadra, pur non essendo belli. Nella ripresa il Bologna ci ha schiacciato e ci ha messo in difficoltà”