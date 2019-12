Gattuso, l'ex dg del Pisa: "E' pronto per questi livelli, è l'allenatore ideale per la situazione del Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale del Pisa, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Se Gattuso allena il Napoli vuol dire che è bravo, era forte anche al Pisa. Si sta formando, è un allenatore pronto per questi livelli e quando c'è da mettere a posto, per le sue caratteristiche, è ideale, anche quando subentra. Parlare solo della sua grinta è riduttivo, è un allenatore molto preparato che cura ogni dettaglio. Gattuso si adatta alle caratteristiche degli avversari ed a quelle dei suoi calciatori, non è uno troppo rigido da questo punto di vista".