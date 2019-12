Fiori: "Napoli? Ecco quando Rino mi ha comunicato tutto. Con lui gli azzurri ritorneranno in alto" [ESCLUSIVA]

Valerio Fiori, ex collaboratore di Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Rino sarà un valore aggiunto per il Napoli, sono stato con lui fino alla sua ultima avventura al Milan. Lui è molto giovane, ma ha un grande futuro: è il profilo ideale per gli azzurri. L'ultimo anno in rossonero è stato intenso e difficile per la rincorsa Champions che poi ci è sfuggita solo per un punto. Napoli? Ho saputo che non avrei fatto del gruppo il giorno prima dell'annuncio. Spero in futuro possa lavorare di nuovo con Rino, ma ho grande rispetto di chi ora c'è lì. Per me il Napoli può arrivare molto in alto con il lavoro di Gattuso"