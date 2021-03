Gattuso, l'ex agente: "Contratto? Non ci pensa, ne discuterà a bocce ferme"

Napoli Calcio - Andrea D'Amico, ex agente di Rino Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Ci sono ancora dei margini di un rinnovo tra Gattuso e il Napoli? Ci sono tante variabili. Per Rino non è mai stato un problema il contratto, ne discuterà a fine anno a bocce ferme. La qualificazione in Champions è chiaramente un obiettivo importante. Ronaldo sul banco degli imputati? Se fosse arrivata la Champions negli anni precedenti o quest’anno tutti avrebbero parlato di Ronaldo grande mattatore. Quello che conta è il risultato ma non dimentichiamoci che ha una certa età e non può fare le stesse prestazioni di quando aveva 28/29 anni”.