Gattuso in mixed zone: "Demme? Siete stati voi a sottovalutarlo! La fortuna ci ha aiutato. Bisogna recuperare le forze per la Juventus"

Gennaro Gattuso è intervenuto in mixed zone ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La Lazio ha dei giocatori incredibili, abbina qualità e quantità. Portano 4/5 giocatori in area, sono difficili da affrontare. Potevamo fare qualche lettura migliore, la squadra ha fatto quello che doveva fare. Demme? Voi avete sottovalutato l'operato del presidente e di Giuntoli e Pompilio. Il ragazzo ha voluto venire qua a tutti i costi. In questo momento lui, Lobotka e chi è fuori ci darà una mano. La squadra, se troverà la voglia, può togliersi qualche soddisfazione. I pali? Bisogna prendere la mira in modo migliore, ora siamo arrivati a venti pali: su queso dato siamo primi in classifica in tutta Europa. Oggi la fortuna ci ha aiutato, i due fuorigioco della Lazio c'erano per un pelo. La fortuna bisogna cercarsela. Se siamo uniti cambieremo anche il dato sui pali. La Juventus? Bisogna recuperare freschezza mentale e fisica, domenica gara importante. Bisogna ritrovare le energie e la forza mentale per battere anche la Juventus".