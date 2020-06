Ultime calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Spal di Callejon:

Gattuso

"Contento della firma di Dries, ma anche per quella di Callejon: non poteva cancellare la sua storia in un attimo, dopo tanti anni in azzurro. Mi ha dato tanto e sono contento di lui. Il presidente e la società hanno fatto un gesto importante, pagandogli la polizza assicurativa fino ad agosto".