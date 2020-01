Gattuso ammette: "Tre assenze pesanti per Napoli-Fiorentina, vediamo se ci saranno con la Lazio"

Notizie Calcio Napoli - Oggi alle ore 12,30 vi è stata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso. L'allenatore del Napoli ha risposto alle domande dei giornalisti in vista della partita casalinga contro la Fiorentina, eccone un estratto.

In queste parole, Gennaro Gattuso ha ammesso l'assenza contro la Fiorentina di Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic:

"Infortunati per martedì? Vediamo, oggi arriva Maksimovic. Mertens ha lavorato in campo, ha fatto un lavoro importante dal punto di vista fisico. Per Koulibaly dobbiamo ascoltare anche cosa ci dice lui e vedremo. Ad oggi non sono a disposizione".