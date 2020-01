Gattuso alla squadra: "Il problema sono io?" Alvino svela i retroscena del ritiro post Napoli-Fiorentina [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, ha svelato alcuni retroscena relativi al ritiro del Napoli dopo il KO contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"I calciatori al termine di Napoli-Fiorentina chiedono a Gattuso di andare in ritiro perché avvertono il bisogno di fare chiarezza tra di loro. Così è stato. Il Napoli ha bloccato le camere e questa famosa riunione si conclude alle 4 del mattino con un confronto serrato. Gattuso è arrivato a dire: "Se il problema sono io faccio un passo indietro". I giocatori hanno risposto che non è così ed hanno rassicurato il tecnico. C'è stato un confronto tra le varie anime dello spogliatoio Il punto è che il Napoli è diviso nello spogliatoio: c'è un gruppo che fa capo ai senatori, un altro che fa capo i nuovi, un altro che non era d'accordo con l'ammutinamento. Ci sono stati accuse forti tra calciatori importanti. Alle quattro del mattino finisce la riunione, l'indomani mattina il Napoli si allena ed alle quattro del pomeriggio gli azzurri lasciano il ritiro. E' stato fatto un errore di comunicazione. Era solo un chiarimento voluto dai calciatori. Spero che sia l'ultimo e definitivo.