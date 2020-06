Gattuso a TRT Spor Turchia: "Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Io cuore d'oro? Non rinnego le mie origini, quando posso aiutare qualcuno lo farò sempre"

Rino Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni TRT Spor Turchia: "Siamo molto soddisfatti e adesso abbiamo una finale da disputare contro la Juventus che ha sempre fatto bene. Sono orgoglioso dei miei ragazzi che hanno fatto un’ottima prestazione e hanno dimostrato di saper soffrire. Un applauso al Napoli calcio, dal Presidente a tutti i collaboratori per quello che hanno fatto, un qualcosa di importante".

Sei stato uno dei primi allenatori a donare il proprio stipendio per i dipendenti colpiti dal COVID-19 e messi in cassa integrazione. Gattuso cuore d’oro?

"Cuore d’oro non lo so. Non rinnego le mie origini. Non dimentico da dove arrivo, qual è stato il mio percorso, ed è vero che la fortuna me la sono cercata, però ho avuto di più di quello che ho dato io al calcio. Credo che sia doveroso comportarsi in un certo modo. A me viene facile perché so cosa mi ha dato il calcio e la fortuna che ho avuto e quando posso aiutare qualcuno, lo aiuterò sempre".