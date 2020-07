Gattuso: "Milik? Difficile trovare di meglio! Osimhen diverso, quando arriverà vi spiegherò cosa cambia. Non possiamo stare a 15 punti dall'Atalanta"

Ultime notizie calcio Napoli – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la partita contro il Genoa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Callejon non poteva chiudere diversamente la sua esperienza a Napoli, se lo meritava dopo sette anni. Sono contento della partita di oggi, potevamo far meglio ad inizio secondo tempo e ricordava la partita contro l’Atalanta. I giocatori non mi sembra che si divertano, faticano (ride, ndr). Stiamo facendo bene e siamo contenti, dobbiamo migliorare sulle pause che abbiamo notato sia oggi che contro l’Atalanta. L’obiettivo è creare una mentalità forte, vincente, giocando un certo tipo di calcio. Questa squadra quando gioca lo fa bene, dobbiamo dimostrare di essere squadra per 95 minuti. La classifica dice che siamo a 12 punti dall'Atalanta. In questa squadra ci sono calciatori che possono diventare molto forti e non possiamo stare così lontani dagli orobici. Dobbiamo guardare tutti i giorni la classifica per capire cosa abbiamo sbagliato e cosa abbiamo fatto bene. Ci piace attaccare la profondità e lo stiamo facendo molto bene, spesso l'attaccante esterno si butta quando il centravanti viene incontro. Non ci interessa palleggiare, vogliamo arrivare negli ultimi venti metri con qualità. Milik? Difficile trovare di meglio per noi. Quando un calciatore pensa che sia finito un ciclo o vuole cambiare aria bisogna ascoltarlo. Se non c'è la testa giusta si fa fatica... Bisogna rispettare il volere dei calciatori. Osimhen è diverso da lui ma non voglio parlarne. Quando arriverà vi spiego cosa cambia.