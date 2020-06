Gattuso a Sky: "L'80% della squadra resterà, cerchiamo continuità! Cinque cambi? Li confermerei anche l'anno prossimo. Su Ancelotti..."

Ultimissime notizie calcio Napoli – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro l’Hellas Verona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non possiamo rilassarci né pensare alla Champions League, è una squadra che all'80% indosserà ancora questa maglia l'anno prossimo. Dobbiamo cercare i risultati e la mentalità, giocando un certo calcio. Dobbiamo cercare continuità. Cinque cambi valore aggiunto? Io sono favorevole per confermare questa soluzione anche per l'anno prossimo, quando hai una rosa ampia ti permette di lavorare meglio. Non vedi tanti musi lunghi. Danno una mano sulla gestione dello spogliatoio. Ancelotti? Sono un allenatore giovane, faccio questo mestiere da sette anni ma la strada è lunga. Carlo ha vinto tanto, io ho appena iniziato ed in questo momento devo superare ancora tante difficoltà".