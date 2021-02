Gattuso: "Questa vittoria ci voleva! Sti ca**i delle critiche, ma non tollero attacchi personali! Con la rosa completa potevamo dire la nostra. Abbraccio di gruppo? Mai avuto dubbi"

Notizie Napoli calcio. Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Juventus. Ecco quanto evidenziato dal CalcioNapoli24.it:

"Un Napoli in grande difficoltà, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. La Juve meritava qualcosa in più, ma grande spirito di sofferenza dei miei ragazzi che hanno saputo soffrire. Ci voleva per il morale, ora speriamo di recuperare qualche giocatore perchè siamo corti e ci sono tante partite da disputare. Rammarico? Io analizzo solo che quest'anno non ho mai avuto gli attaccanti a disposizione e se siamo ancora attaccati agli altri è merito dei ragazzi. In alcune partite abbiamo difettato di prestazioni, come contro lo Spezia, regalando delle gare agli avversari anche se eravamo in vantaggio".

Sull'abbraccio con il gruppo: "Non ho mai avuto dubbi, altrimenti già me ne sarei andato a casa. Senza la fiducia dei giocatori non si va da nessuna parte, questa è una squadra che ascolta e ora bisogna guardare avanti e poi si vedrà cosa succederà. Infortunio Ospina? Il calcio è così, speriamo di non perdere più nessuno".

Sulla prestazione dei centrali difensivi: "A Bergamo abbiamo preso due gol incredibili. Oggi abbiamo lavorato molto bene, Rrahmani gli ho dato pochissimo spazio e a Maksimovic bisogna fargli i complimenti perchè è in scadenza. Questa è gente che lavora con grande disponibilità, nonostante gli errori noi continuiamo a lavorare duramente per migliorare".

Risposta a qualcuno? No a nessuno, l'allenatore deve essere giudicato per quello che fa. L'unica cosa che non mi piace è di essere attaccato a livello personale e familiare. Se pensano che non possa allenare il Napoli, allora sti ca**i! Io sono un dipendente della società, ho massimo rispetto di chi mi paga e faranno loro le scelte più oculate quando lo riterranno opportuno".

Sulla classifica: "A me sarebbe piaciuto giocarmi il campionato con tutta la rosa a disposizione. Non so dove saremmo stati, ma senza Covid e infortuni sarebbe stato diverso. Qui c'è poco tempo per recuperare, ma al completo potevamo dire la nostra. Ancora c'è tempo e dovremo ritornare velocemente competitivi".

Sul nuovo look con i baffi: "Non volevo parlare con il barbiere, mi sono fatto prestare il rasoio di Valerio Fiori ed ho lasciato un buco sulla parte destra della barba. Vi lascio immaginare il dopo... (ride, ndr)".