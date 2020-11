Gattuso a Sky: "Diego resterà sempre con noi, speriamo di regalargli un trofeo! A Napoli atmosfera incredibile sembra il Brasile: io sono terrone dentro..."

Ultimissime notizie calcio Napoli – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Rijeka di Europa League. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Diego è morto ma non morirà mai realmente. Nella vita privata ha sbagliato ma per quello che ha fatto nel campo resterà sempre lì. In città già ieri si respirava un’aria diversa. E’ stata una grande perdita ma resterà sempre con noi. Andrà a fare compagnia a tanti personaggi, anche a mia sorella. Dobbiamo continuare. In città se ne parlerà ancora a lungo ma è così, se n’è parlato per tanti anni e si continuerà. Noi abbiamo il dovere di guardare avanti. Giocheremo ogni tre giorni. Lo rispetteremo sperando di potergli dedicare qualcosa di importante. Ghoulam ha fatto molto bene, sta lavorando con continuità. Dovevo dargli solo la possibilità ed ha fatto bene. Le partite sono tutte difficili se non dai le giuste letture. Oggi molto meglio rispetto alla gara d'andata ma abbiamo sbagliato tanto. Sono state dette tante cose non vere. Io non litigo con i calciatori, ho detto solo ai calciatori quello che pensavo. Gli ho detto che voglio vedere sempre lo stesso spirito, non voglio vedere professorini. Loro lo sanno che mi infastidisce la cosa. Si possono perdere le partite. Abbiamo fatto in 11 partite 8 vittorie e 3 sconfitte. Noi non siamo i galacticos che possono vincere sempre. Possiamo perdere ma dobbiamo aiutarci e giocare sempre da squadra. A Napoli Diego non è stato un campione, è l'orgoglio di questa città ed ha fatto sognare un popolo intero. E' più importante di San Gennaro. Napoli è una città particolare, mi sembra di vivere in Brasile. C'è sempre odore di mangiare ed un'atmosfera incredibile, un popolo... Sembra di non stare in Italia, c'è una gioia incredibile. La gente mi somiglia, sono terrone dentro. Mi sento a mio agio".