Gattuso a Sky: "Devo arrabbiarmi con i miei ragazzi, concretizziamo poco e subiamo troppi gol! Proviamo qualcosa di diverso e a volte rischiamo"

Ultime notizie calcio Napoli – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Milan. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non rispondo a domande sul rigore, commentate voi. Le mani nel calcio sono importante, non posso pensare che un calciatore abbia sempre le mani dietro la schiena. C’è il record di falli di mano concessi quest’anno, la regola va cambiata. Se ne parla tanto ma non è mai cambiato nulla. Non voglio fare polemica, parliamo della partita. Abbiamo 7-8 palle gol e devo arrabbiarmi con i miei calciatori perché dobbiamo far gol. Ultimamente invece facciamo fatica. Le emozioni sono state tante stasera contro il Milan che mi ha reso uomo.

Creiamo, arriviamo facilmente negli ultimi venti metri ma sbagliamo tanto e dobbiamo migliorare. Gli attaccanti stanno spendendo tanto perché gli chiedo sacrificio in fase di non possesso. Nel post Covid stiamo creando. Tante volte non riusciamo a segnare con facilità. Gol presi? Il Milan ha tirato solo due volte ed ha fatto due gol. Per quello che creiamo e quello che subiamo, prendiamo troppi gol e ne facciamo pochi. Dopo la prima pressione dobbiamo correre indietro e tante volte questo non ci riesce bene. Sono molto contento, per due mesi mi avete dato del catenacciaro perché regalavo campo agli avversari. Stiamo provando qualcosa di diverso e non siamo perfetti, a volte rischiamo.

Callejon può restare? Bella domanda, fatela al presidente o al direttore sportivo. E' da rispettare la politica societaria, riguarda loro. Sanno cosa penso".