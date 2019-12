Gattuso a KK: "Ho fatto il 4-2-4 nel finale per esordire con una vittoria. Non voglio entrambi i terzini alti, uno deve stare basso. Su Callejon ed Insigne..."

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in mixed zone del San Paolo al termine della gara persa contro il Parma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“I primi dieci minuti rispecchiano il momento negativo della squadra. Dobbiamo cercare la tranquillità, abbiamo commesso degli errori anche se a tratti ho visto un gruppo vivo. Dobbiamo migliorare l’aspetto mentale, non credo alla sfortuna. Dobbiamo tenere meglio il campo e questo dobbiamo risolverlo il prima possibile. Penso che la squadra abbia giocato tantissimo nella metà campo avversaria. L’aspetto più importante da sottolineare è il come aver preso goal. Vedevo i terzini entrambi alti, mentre io voglio uno alto e uno basso. Mertens? Volevo forzare le cose, volevo esordire con una vittoria e ho fatto il 4-2-4 negli ultimi dieci minuti. Dobbiamo migliorare la condizione di come attaccare, Callejon sa attaccare bene l’area ma oggi non ci è riuscito, così come Insigne”.