Atalanta, Gasperini si lamenta: "Direzione di gara pesantissima, oggi abbiamo rischiato di brutto! Siamo passati sotto un treno indenni, rigore grande quanto una casa"

Notizie Serie A. Gianpiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Vincere in questo modo, una partita che si era complicata, è una grande spinta in vista della gara contro il Real Madrid. Oggi abbiamo rischiato di brutto, sembro uno che è passato sotto un treno e non si è fatto nulla. Abbiamo prodotto sicuramente tanto, ma è stata una gara sicuramente pesante e importante in vista della corsa Champions e per il campionato. Il nostro obiettivo è stare in corsa per tutto e ci stiamo riuscendo".

La direzione di gara è stata pesantissima, così come l'avversario che resta molto forte. Il rigore su Pessina? Questo è un episodio, ma poi ce ne sono tanti altri che non sono determinanti ma che sono stati pesanti da sopportare. Io mi sono lamentato dicendo che era rigore grande quanto una casa, ma il quarto uomo ha deciso di chiamare l'arbitro che poi mi ha mandato fuori. Un'espulsione del genere può pesare sulla partita, per fortuna però abbiamo vinto una bella partita".

Sulla gara poi aggiunge: "Sono arrabbiato come tutti i miei giocatori, è inusuale battere il Napoli ma rientrare negli spogliatoi tutti arrabbiati".