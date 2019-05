Gasperini-Napoli, Zazzaroni: "Una persona importante mi ha detto di fare attenzione a questa pista"

Calciomercato. Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21:

Gasperini-Napoli, occhio alle ultime notizie

“Ieri ho ricevuto una telefonata da una persona importante che mi diceva di fare attenzione a Gasperini al Napoli. Ilicic può essere un indizio, ma è anche vero che è un suggerimento di Davide Ancelotti. Juve? Se arriva Zidane il Napoli ha vinto il campionato”.

Ilicic-Napoli, c'è l'accordo: spunta l'ostacolo Atalanta

“Ilicic ha un accordo con il Napoli. Resta da convincere l'Atalanta che ha interesse verso diversi calciatori del Napoli. Di questo ne sono sicuro. Il giocatore ha già accettato. Insigne? Non troppo tempo fa parlai di contrasti e problemi per Insigne al Napoli. Al momento non c'è alcuna offerta, per accontentare la società, poi, serve anche un'offerta adeguata”.